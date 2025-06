Italia-Moldavia, uno dell’Inter a riposo! La probabile formazione

Italia-Moldavia è la seconda giornata del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026: di seguito la probabile formazione di Luciano Spalletti.

LA SFIDA – Italia-Moldavia si disputerà domani 9 giugno alle ore 20:45 a Reggio Emilia. Dopo lo scossone arrivato oggi, con la notizia (da lui stesso comunicata) dell’esonero di Luciano Spalletti, gli azzurri arrivano in condizioni psicologiche per nulla ottimali a un match già decisivo per le sorti delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Di ciò l’ambiente è pienamente consapevole, per cui l’imperativo sarà quello di portare a casa il match con il minimo sforzo per pensare in maniera leggermente più serena ai prossimi impegni. Con il nuovo CT, il quale sarà annunciato dopo il match coi moldavi, che avrà il difficile compito di riportare equilibrio e ottimismo nel gruppo.

Italia-Moldavia, la probabile formazione di Spalletti:

LE SCELTE – In Italia-Moldavia il tecnico Spalletti dovrebbe risparmiare uno dei due calciatori dell’Inter titolari contro la Norvegia. Il riferimento è ad Alessandro Bastoni, apparso stanco e scarico sul piano psico-fisico dopo una stagione estremamente probante, il cui posto dovrebbe essere occupato da Luca Ranieri. Per un nerazzurro che va, c’è un nerazzurro che torna titolare: Federico Dimarco, infatti, si candida per un posto dal primo minuto in luogo di Destiny Udogie. Confermato a centrocampo Nicolò Barella, con Samuele Ricci e Sandro Tonali a completare il reparto. In avanti nessuna modifica, con Giacomo Raspadori che agirà alle spalle di Mateo Retegui.

Italia (3-5-1-1): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Allenatore: Luciano Spalletti.