Italia-Moldavia, formazioni ufficiali: Mancini risparmia l’Inter, uno in tribuna!

Condividi questo articolo

Italia-Moldavia si giocherà fra poco più di un’ora allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di risparmiare i tre giocatori dell’Inter, che non figurano nelle formazioni ufficiali. Qui l’elenco dei nerazzurri in nazionale oggi.



IN PANCHINA – Italia-Moldavia prenderà il via alle ore 20.45, si gioca in amichevole a Firenze. Roberto Mancini ha deciso di dare spazio a chi di solito ne ha meno, optando dunque per una formazione sperimentale. I giocatori dell’Inter presenti in gruppo, vale a dire Nicolò Barella, Danilo D’Ambrosio e Stefano Sensi: il primo va in tribuna, gli altri in panchina.

ITALIA-MOLDAVIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI – Queste le scelte di Roberto Mancini: Sirigu; Lazzari, G. Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. In panchina Silvestri, Cragno, D’Ambrosio, Ogbonna, Emerson Palmieri, Jorginho, Lasagna, Grifo, Sensi, Kean, Florenzi e Orsolini.