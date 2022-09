Italia, Mancini si gioca il primo posto con tre dell’Inter in campo

Si avvicina il calcio d’inizio della gara in programma a Budapest tra Ungheria e Italia, con in palio il primo posto del girone di Lega A della UEFA Nations League. Roberto Mancini ha da poco comunicato la sua formazione ufficiale, con tre giocatori dell’Inter in campo dal primo minuto.

TRE SU QUATTRO – Roberto Mancini punta sui suoi fedelissimi in vista della gara di questa sera tra Ungheria e Italia dove, con una vittoria, gli azzurri conquisterebbero il primo posto del proprio girone di Lega A della UEFA Nations League. Tra questi ci sono anche tre giocatori dell’Inter, già in campo nella vittoria contro l’Inghilterra. Si tratta di Francesco Acerbi, Nicolò Barella e Federico Dimarco. Di nuovo solo panchina per Alessandro Bastoni dal primo minuto.