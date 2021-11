Italia, Mancini ne chiama 28: ‘solo’ due i giocatori dell’Inter presenti

Sono state diramate le convocazioni di Roberto Mancini per le ultime due gare che l’Italia affronterà per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. Dopo le ultime volte con tre giocatori dell’Inter convocati (Sensi prima, Dimarco poi), questa volta sono ‘solo’ due: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.

LISTA CONVOCATI – Roberto Mancini chiama 28 giocatori per le due fondamentali sfide contro Svizzera e Irlanda Del Nord, le ultime due gare di qualificazione al mondiale in Qatar del 2022. Solo due i giocatori dell’Inter convocati, ovvero i soliti Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Escono – per ora – dal giro Stefano Sensi e Federico Dimarco.

Italia, i ventotto giocatori convocati da Roberto Mancini

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).