Italia, Mancini ne convoca 31 (non per il Mondiale): quattro dell’Inter

L’Italia, come sappiamo (purtroppo), non parteciperà al Mondiale in Qatar. Nonostante ciò, sono in programma due gare amichevoli contro Albania e Austria. Per questi due impegni Roberto Mancini ha convocato trentuno giocatori, di cui quattro dell’Inter.

CONVOCATI – Due impegni per l’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, infatti, giocheranno contro Albania e Austria in amichevole. Il Commissario Tecnico ha convocato trentuno giocatori, di cui quattro dell’Inter. Si tratta dei tre difensori Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco e del centrocampista Nicolò Barella.

Italia, i 31 convocati di Roberto Mancini per Albania e Austria

Portieri: Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario;

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Dimarco, Emerson, Gatti, Mazzocchi, Scalvini, Toloi;

Centrocampisti: Barella, Cristante, Fagioli, Frattesi, Miretti, Pessina, Ricci, Tonali, Verratti;

Attaccanti: Chiesa, Gnonto, Grifo, Pafundi, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaniolo.