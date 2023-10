Italia-Malta, Spalletti punta sul blocco Inter: 4/6 in campo! – Sky

Domani Italia-Malta, partita della settima giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024 che per gli Azzurri arriva dopo giorni molto complicati per la questione scommesse. A Bari (ore 20.45) Spalletti sembra intenzionato a puntare su quattro dei sei convocati dell’Inter, come da formazione di Sky Sport.

LE SCELTE – Italia-Malta vedrà tanta Inter, dopo le assenze forzate di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo esclusi per il caos scommesse. Luciano Spalletti, come da formazione di Sky Sport, può mettere ben quattro dei sei nerazzurri convocati: Matteo Darmian e Federico Dimarco come terzini, Alessandro Bastoni centrale e Nicolò Barella. Nell’Italia che sfiderà Malta non ci sarà Federico Chiesa, tornato alla Juventus perché non recupera in tempo dall’infortunio, così come Mattia Zaccagni. Quest’ultimo non è partito per Bari, ma è rimasto a lavorare a Coverciano e proverà a esserci martedì a Wembley contro l’Inghilterra. In attacco la certezza è Domenico Berardi, con lui dovrebbero esserci Giacomo Raspadori e Moise Kean. Per l’Inter (la più presente in formazione) partiranno dalla panchina Francesco Acerbi e Davide Frattesi, gli altri due convocati. Questa la probabile formazione di Spalletti per Italia-Malta, secondo Sky Sport: Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean.