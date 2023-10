Italia tra Malta e Inghilterra, pure il piano B sa di blocco Inter! − CdS

L’Italia si prepara agli impegni contro Malta e Inghilterra, sfide valide per le qualificazioni ad Euro 2024. Il blocco Inter ne fa da padrone

LE ULTIME − Sabato 14 il primo impegno dell’Italia contro Malta a Bari nella settima giornata di qualificazione agli Europei del 2024. Il CT Luciano Spalletti vara il suo 4-3-3 con diversi giocatori dell’Inter in campo: da Dimarco e Bastoni in difesa fino a Barella a centrocampo. Ma occhio anche a Darmian, che si contende una maglia dal 1′ contro Di Lorenzo. Se con Malta sarà una semplice formalità, il vero grande e difficile ostacolo sarà contro l’Inghilterra a Wembley martedì 17. Per l’occasione, Spalletti non esclude un piano B in corso d’opera, ovvero il 3-5-2 con Acerbi e Bastoni, insieme a uno tra Scalvini o Gatti, a difendere la porta di Donnarumma. Modulo sicuramente più congeniale per il blocco dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania