Italia-Malta, Barella vince su Frattesi: la probabile formazione – TS

Questa sera a Bari andrà in scena Italia-Malta. Spalletti sceglie Barella a centrocampo e non Frattesi. Ma non sarà l’unico giocatore dell’Inter dal 1′.

PROBABILE FORMAZIONE – La Nazionale Italiana di Luciano Spalletti nei giorni scorsi è stata colpita dal pesante scandalo delle scommesse. In queste ore, però, gli azzurri devono ritrovare la concentrazione, perché alle ore 20:45 di questa sera scenderanno in campo per la qualificazione agli europei. In Italia-Malta saranno presenti dal 1′ anche numerosi giocatori dell’Inter, fra cui Nicolò Barella. Il centrocampista, stando a quanto riporta TuttoSport, vince il ballottaggio sul compagno nerazzurro Davide Frattesi. Di seguito il resto della probabile formazione scelta da Luciano Spalletti per la sfida al “San Nicola” di Bari.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean.