Italia-Malta con 5 dell’Inter: Frattesi gol ma con lui un altro al meglio – TS

Ieri Italia-Malta è finita 4-0, con anche Frattesi in gol. Dei cinque giocatori dell’Inter in campo, dalle pagelle di Tuttosport, non c’è solo il centrocampista fra i migliori.

A BERSAGLIO – Tre gol in due partite con l’Italia per Davide Frattesi, che dopo la doppietta all’Ucraina ha timbrato anche ieri contro Malta. Il centrocampista dell’Inter ha chiuso il 4-0 di ieri a Bari e per Tuttosport il suo subentro (è entrato al 65′) vale 6,5 come voto. Nella vittoria degli Azzurri sono partiti in quattro titolari dall’Inter, col solo Francesco Acerbi rimasto tutta la gara in panchina. Sulla stessa linea di Frattesi c’è Federico Dimarco, altro 6,5 per la spinta costante sulla fascia sinistra e la palla recuperata che avvia l’1-0. Il laterale ha lasciato il posto a Destiny Udogie al 79′. Gli altri tre titolari in Italia-Malta prendono tutti 6. Non convince Nicolò Barella, prima di lasciare il posto a Frattesi, molto impreciso ma trova la sufficienza per l’assist sul primo gol di Domenico Berardi (il migliore in assoluto, 7,5 per la doppietta). Bene Alessandro Bastoni in marcatura su Paul Mbong, ordinaria amministrazione per Matteo Darmian come terzino destro. Quest’ultimo ha giocato Italia-Malta anche perché Giovanni Di Lorenzo è diffidato e martedì c’è l’Inghilterra a Wembley.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin