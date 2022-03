Italia-Macedonia del Nord, Mancini sceglie: uno dell’Inter sicuro titolare – CdS

Italia-Macedonia del Nord, Roberto Mancini senza Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini studia una nuova soluzione inedita in difesa. Secondo il Corriere dello Sport, due dell’Inter giocheranno titolari.

DAL 1′ – Italia-Macedonia del Nord chiarisce gli ultimi dubbi di formazione, soprattutto quelli legati alla difesa: considerate le assenze di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini (che al massimo andrà in panchina e sarà a disposizione a partita in corso), Roberto Mancini studia nuove soluzioni considerando le assenze già certe anche di Spinazzola a sinistra e Di Lorenzo a destra. Il tecnico, secondo il quotidiano romano, ha già dettato le gerarchie: Emerson in vantaggio su Biraghi per la fascia sinistra, mentre Florenzi giocherà a destra. Al centro della difesa, invece, Alessandro Bastoni è sicuro di un posto da titolare. Chi al suo fianco lo scopriremo solo a ridosso della partita: Luiz Felipe, Acerbi e Gianluca Mancini si giocano una maglia dal 1′, con il giallorosso in vantaggio rispetto gli altri due. A centrocampo, invece, Nicolò Barella parte in vantaggio ma è insidiato da Sandro Tonali.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania

