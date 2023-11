Italia-Macedonia del Nord, Inter quasi tutta titolare! La probabile formazione

L’Italia questa sera alle 20:45 scenderà in campo per la prima di due sfide importantissime in vista della qualificazione agli Europei 2024. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma e l’avversaria sarà, ancora una volta, la Macedonia del Nord. Luciano Spalletti si affiderà ancora al suo fedelissimo 4-3-3 con l’inserimento di ben quattro giocatori (su cinque) tutti titolari. Di seguito la probabile formazione.

LE SCELTE IN CAMPO – Luciano Spalletti sceglie l’undici migliore da schierare in Italia-Macedonia del Nord non con pochi problemi. Sono stati tanti i giocatori infortunati, costretti a tornare nei rispettivi club, su tutti Alessandro Bastoni per un problema al polpaccio. Oggi però serviranno risposte importanti e poche scuse. Tornando alla probabile formazione, confermato il solito Gigio Donnarumma tra i pali. Davanti ben tre giocatori dell’Inter tutti titolari, come Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Federico Dimarco. Gatti completerà la difesa. A centrocampo invece la linea dei tre sarà formata da Barella, Jorginho e Bonaventura. Il tridente offensivo infine sarà composto da Berardi e Chiesa sulle fasce, con Raspadori al centro.

Di seguito la probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa.