Italia-Macedonia del nord: i due dell’Inter entrambi verso la titolarità – Sky

L’Inter affronterà la Juventus una volta terminata la sosta delle nazionali. Una sosta fondamentale per l’Italia perché si giocano i playoff per andare al prossimo mondiale in Qatar2022. Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, entrambi convocati, dovrebbero essere titolari giovedì contro la Macedonia del Nord.

TITOLARITA’ – L’Inter ha prestato due suoi giocatori all’Italia di Roberto Mancini: Barella e Bastoni. Il ct, contro la Macedonia del Nord giovedì a Palermo nella semifinale dei playoff per Qatar2022, dovrebbe schierarli entrambi titolari. Come riporta infatti Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Coverciano, in difesa non dovrebbe giocare Acerbi, primo sostituto di Chiellini e Bonucci, con Bastoni al suo posto. Al fianco del centrale dell’Inter agirà con molta probabilità Gianluca Mancini mentre Barella sarà titolare nel centrocampo a tre con Jorginho e Verratti. Sicuramente portare l’Italia ai mondiali potrebbe dare ulteriore consapevolezza ai due dell’Inter, sempre più perni centrali del calcio italiano e della nazionale.

Fonte: Sky Sport