Italia-Macedonia del Nord, dubbio in difesa: Mancini valuta Bastoni – CdS

Italia-Macedonia del Nord si giocherà giovedì 24 marzo al Renzo Barbera, valida per i playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar. Allarme in difesa per Roberto Mancini, che valuta anche l’interista Alessandro Bastoni.

REBUS DIFESA – Italia-Macedonia del Nord, allarme in difesa per Roberto Mancini che in vista della sfida casalinga a Palermo non potrà impiegare ben quattro giocatori: assenti Di Lorenzo, Bonucci e Spinazzola per infortunio, e resta anche il dubbio legato a Giorgio Chiellini. Se Emerson sostituirà Spinazzola sulla fascia sinistra, Florenzi prenderà il posto di Di Lorenzo a destra. Da definire dunque la coppia di centrale: contro la Macedonia del Nord, Roberto Mancini dovrà sceglierne due tra Acerbi, Gianluca Mancini e l’interista Alessandro Bastoni, con Luiz Felipe più defilato. Chiellini, se recuperato, potrebbe entrare a partita in corso, sperando in un recupero per l’eventuale finale.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania