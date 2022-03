Italia-Macedonia del Nord, Bastoni vince il ballottaggio a tre? Le opzioni dietro

Italia-Macedonia del Nord è distante poco meno di cinque ore: il via alle 20.45 a Palermo, per la semifinale play-off di qualificazione ai Mondiali. Bastoni, come segnala Sky Sport, per ora è in vantaggio per una maglia da titolare nonostante il dubbio lanciato nel primo pomeriggio (vedi articolo).

I DUBBI DELL’AVVICINAMENTO – Italia-Macedonia del Nord vale un posto nella finale play-off, in trasferta contro Portogallo o Turchia. Stasera al Barbera la Nazionale di Roberto Mancini è costretta a vincere, dopo aver sprecato tanto con la Svizzera. Sky Sport dà al momento Alessandro Bastoni favorito per giocare sul centro-sinistra, nonostante Giorgio Chiellini abbia recuperato e sia in distinta (vedi articolo). Con lui Gianluca Mancini. Per il resto pochi dubbi. Questa la probabile formazione di Roberto Mancini per Italia-Macedonia del Nord, secondo Sky Sport: Donnarumma, Florenzi, G. Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.