Italia-Macedonia del Nord, Bastoni favorito da un forfait. Atteso il compagno – TS

In Italia-Macedonia del Nord di domani Bastoni sarà presumibilmente titolare, anche per l’assenza di un compagno di reparto. Su Tuttosport si trovano le ultime notizie sulla probabile formazione degli Azzurri.

ORE DI ATTESA – Entro le 24 di oggi l’Italia deve consegnare la lista dei ventitré giocatori che domani (ore 20.45) sfideranno la Macedonia del Nord per i play-off di qualificazione ai Mondiali. In questo elenco è probabile che non figuri Giorgio Chiellini, non al meglio della condizione e ieri allenatosi fra le riserve. Come indicato da Tuttosport il capitano degli Azzurri deciderà oggi assieme al commissario tecnico Roberto Mancini. Il suo obiettivo è essere risparmiato per la semifinale di Palermo, con l’augurio di accedere alla finale di martedì in Portogallo o Turchia. Il suo forfait spiana la strada ad Alessandro Bastoni per una maglia da titolare, da capire con quale partner. In ballottaggio ci sono Gianluca Mancini della Roma e Francesco Acerbi, sfavorito anche perché tornato in gruppo alla Lazio solo di recente dopo due mesi di stop per infortunio. L’altro dubbio è il terzino sinistro, Emerson Palmieri o Cristiano Biraghi. Alle 18 rifinitura al Barbera. Questa la probabile formazione di Roberto Mancini per Italia-Macedonia del Nord, secondo Tuttosport: Donnarumma; Florenzi, G. Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

Fonte: Tuttosport – B.C.



