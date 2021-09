Italia-Lituania: probabile riposo per Barella, chance per gli altri dell’Inter?

In vista di Italia-Lituania di mercoledì, ultima partita di qualificazione ai Mondiali di questa sosta, Roberto Mancini farà dei cambi di formazione. Dovrebbe riposare Nicolò Barella, possibile rivedere in campo Alessandro Bastoni e Stefano Sensi.

Dopo i pareggi contro Bulgaria e Svizzera, l’Italia di Mancini sarà chiamata mercoledì contro la Lituania nell’ultima partita di qualificazione ai Mondiali di questa sosta di settembre. Gli azzurri sono ancora padroni del loro destino nella strada verso Qatar 2022, ma non si può più sbagliare. Roberto Mancini, che ha visto la squadra stanca ieri dopo la partita di Basilea, farà diversi cambi di formazione. Secondo Peppe Di Stefano per “Sky Sport” dovrebbe riposare Nicolò Barella dopo le due partite disputate contro Bulgaria e Svizzera, in cui ha preso anche una brutta botta al ginocchio che ha fatto tremare per qualche istante i tifosi dell’Italia e dell’Inter. Nelle rotazioni del tecnico potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Alessandro Bastoni al fianco di Francesco Acerbi. A centrocampo potrebbe esserci spazio, magari a gara in corso, per Stefano Sensi lasciato in tribuna nelle ultime due partite.