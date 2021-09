Italia-Lituania, poker azzurro all’intervallo. Bastoni in campo dall’inizio

Italia-Lituania, match di qualificazioni Mondiali, sta andando in scena a Reggio Emilia. L’incontro è al momento sul punteggio di 4-0 per gli azzurri. Bastoni dell’Inter in campo dal primo minuto.

QUATTRO – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia sta andando in scena la sfida Italia-Lituania, gara di qualificazioni Mondiali a Qatar 2022. La partita è sul punteggio di 4-0 per gli azzurri, con le reti di Moise Kean (11′, 29′) e Giacomo Raspadori (24′). Al 14′ è arrivato l’autogol di Edgaras Utkus, che ha deviato in porta il tiro del giovane talento del Sassuolo. Grande prestazione degli uomini del commissario tecnico Roberto Mancini, tra i quali spicca il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, ottimo nell’impostazione da dietro.