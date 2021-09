Italia-Lituania 5-0, Raspadori il migliore. Bastoni implacabile: le pagelle – CdS

Italia-Lituania 5-0, tutto facile per la squadra allenata da Roberto Mancini che, costretto dall’indisponibilità di diversi giocatori, manda in campo una formazione assolutamente diversa rispetto al solito, e con tanti giovani in campo, come nel caso di Bastoni, Raspadori e Kean.

LE PAGELLE – Italia-Lituania, il voto più alto nelle pagelle del “Corriere dello Sport” è del giovane Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo che interessa ormai da tempo all’Inter. Qualità indiscutibili, tratta bene il pallone, triangola e tira dimostrando subito qualità e carattere: voto 7,5. Chance da titolare anche per Alessandro Bastoni, che in campo sembra subito raccogliere l’eredità di Giorgio Chiellini, implacabile corpo a corpo, sa impostare: voto 7.

Fonte: Corriere dello Sport