Italia-Israele, Spalletti ne ‘risparmia’ solo uno dell’Inter: la probabile formazione

Italia-Israele sarà la seconda partita di questa pausa Nazionali. Si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine, con calcio d’inizio previsto per le 20:45. Dalle probabili formazioni, per quanto riguarda i giocatori dell’Inter impegnati, Luciano Spalletti dovrebe fare a meno di Alessandro Bastoni.

ULTIME DI FORMAZIONE – Luciano Spalletti effettuerà alcuni cambi rispetto alla formazione dell’Italia che ha pareggiato contro il Belgio. Il portiere sarà Guglielmo Vicario, nato proprio a Udine, negli ultimi due anni si sta mettendo in mostra in Premier League con la maglia del Tottenham. In difesa si rivedranno Di Lorenzo e Buongiorno, completeranno il reparto con Riccardo Calafiori. Sulla fascia destra riecco Bellanova, con la conferma di Davide Frattesi. Poi Fagioli e Tonali in mezzo al campo, Federico Dimarco completa la linea dei cinque. In attacco conferma per Retegui, ma non ci sarà lo squalificato Lorenzo Pellegrini. Al suo posto Giacomo Raspadori. Turno di riposo per Alessandro Bastoni.

Italia-Israele senza Bastoni, la probabile formazione

Italia (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.