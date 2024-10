Italia-Israele, Spalletti può cambiare: ballottaggio per uno dell’Inter!

Lunedì una nuova sfida di Nations League per gli azzurri di Luciano Spalletti. In Italia-Israele un giocatore dell’Inter potrebbe non trovare la titolarità. Ecco di chi si tratta, insieme al punto sulla probabile formazione.

NUOVO APPUNTAMENTO – Giovedì sera Italia-Belgio non ha sorriso del tutto alla squadra di Luciano Spalletti, uscita dall’Olimpico con un pareggio e un uomo in meno a causa dell’espulsione di Lorenzo Pellegrini. Gli azzurri, però, hanno subito un’altra gara per potersi riscattare e provare a concretizzare attraverso un risultato quanto di buono hanno fatto nel primo round di Nations League. Lunedì sera, alle ore 20.45, è in programma a Udine Italia-Israele, dove non mancherà ovviamente la quota dell’Inter. Anche se da parte di Luciano Spalletti è atteso qualche cambio.

La probabile formazione di Spalletti per Italia-Israele

CAMBI – Il 3-5-2 sceso in campo contro il Belgio ha convinto Spalletti. Eppure non è escluso che il CT in occasione di Italia-Israele possa apportare qualche modifica alla formazione titolare. La prima, praticamente obbligata, è quella legata alla sostituzione dello squalificato Pellegrini. Al posto del calciatore della Roma ci sarà Raspadori o Maldini. Ma tra i tre giocatori dell’Inter scesi in campo dal primo minuto nella prima sfida di Nations League, uno potrebbe accomodarsi in panchina in Italia-Israele. Si tratta di Alessandro Bastoni, in ballottaggio con Davide Buongiorno. Indiscussa la presenza degli altri due interisti: Davide Frattesi (atteso in conferenza stampa) e Federico Dimarco. Di seguito il punto sulla probabile formazione di Spalletti.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni/Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori/Maldini; Retegui.