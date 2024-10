Italia-Israele, solo uno dell’Inter certo dal 1′! Poi tanti ballottaggi

Stasera Italia-Israele, match di Nations League. La Nazionale di Luciano Spalletti, a Udine, farà diversi cambi. Dei tre dell’Inter, ad oggi, solamente uno è certo di giocare sin dall’inizio.

LA SFIDA – Italia-Israele è in programma stasera 14 ottobre alle ore 20:45. Gli azzurri, dopo il pareggio contro il Belgio per 2-2 giovedì, puntano nuovamente al successo per salire in classifica a quota 10 punti e confermare il proprio primato. Ad inseguire c’è la Francia di Didier Deschamps e dell’interista Marcus Thuram, seconda a sei punti. Quindi, sarà molto importante stasera trovare i tre punti. Spalletti non ha ancora conferme sulla formazione che si vedrà al Bluenergy Stadium di Udine. Ieri in conferenza stampa ha solamente dato come per certo Guglielmo Vicario tra i pali al posto di Gigio Donnarumma. Le ultime sulla probabile formazione dell’Italia contro Israele.

Italia-Israele, probabile formazione: la decisione sui tre dell’Inter

SCELTE – A poche ore dalla partita contro Israele, ci sono ancora dei dubbi da sciogliere per Spalletti. Dei tre dell’Inter, l’unico praticamente certo di scendere in campo dal primo minuto sembra essere Davide Frattesi. In mezzo al campo, il centrocampista sarà insieme a Sandro Tonali. In regia, bagarre Samuele Ricci-Nicolò Fagioli. Poi Alessandro Bastoni e Federico Dimarco rischiano il posto rispettivamente per Alessandro Buongiorno e Destiny Udogie. A destra, Bellanova scalpita per mettere in panchina Cambiaso. In avanti, si va verso la coppia formata da Retegui e Raspadori. La probabile formazione secondo Sky Sport:

(3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Tonali, Fagioli, Frattesi, Dimarco; Raspadori; Retegui.