Italia-Israele, dentro un pilastro nerazzurro? La probabile formazione

Italia-Israele sarà la quarta gara di questa UEFA Nations League per le due compagini: di seguito la probabile formazione di Luciano Spalletti.

LA SFIDA – Italia-Israele è in programma stasera 14 ottobre alle ore 20:45. La formazione italiana si presenta alla gara contro la compagine mediorientale dopo il buon pareggio per 2-2 contro il Belgio, il cui esito può essere considerato più positivo che negativo in quanto arrivato dopo essere stati in 10 uomini per tutto il secondo tempo. La Nazionale allenata da Luciano Spalletti deve ora battere Israele per confermarsi in vetta alla classifica del gruppo 2 della Lega B di UEFA Nations League. Senza dover così guardare al risultato di Belgio-Francia per essere sicura di conservare il primato.

Italia-Israele, la probabile formazione di Spalletti:

LE SCELTE – In Italia-Israele si potrebbe assistere al riposo di due dei tre calciatori dell’Inter impiegati da Spalletti nell’ultima sfida contro il Belgio. I giocatori in questione sono Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Il primo dovrebbe essere sostituito da Alessandro Buongiorno, mentre il secondo dovrebbe essere rimpiazzato da Destiny Udogie. Verso la titolarità l’altro nerazzurro convocato dal tecnico toscano per la sosta, ossia il centrocampista Davide Frattesi. Il capocannoniere dell’Italia di Spalletti non rappresenta, al momento, un giocatore di cui il ct azzurro sembra volersi privare.

Italia (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui. Allenatore: Luciano Spalletti.