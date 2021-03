Italia-Irlanda del Nord, Mancini sceglie Pellegrini dal 1′: riposo per Barella?

L’Italia, domani sera, sfiderà al “Tardini” di Parma l’Irlanda del Nord. Il ct dell’Italia Roberto Mancini non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. Pellegrini favorito su Barella. Le ultime da “Sky Sport”.

LE POSSIBILI SCELTE – Domani sera l’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo contro l’Irlanda del Nord, per la gara valevole per le qualificazioni a Qatar 2022. Da “Sky Sport” arrivano le indicazioni circa le possibili scelte di Mancini, che dovrebbe optare per il suo collaudato 4-3-3. I tre nerazzurri convocati dal CT, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, non dovrebbero trovare spazio, almeno dal 1′. A centrocampo, infatti, dovrebbero agire Verratti, Pellegrini e Locatelli, con Barella e Sensi che potrebbero entrare solo a gara iniziata. lasciando Dietro nelle gerarchie anche Bastoni,: i due centrali di difesa, infatti, saranno Chiellini e Bonucci.