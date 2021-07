Italia-Inghilterra, solo conferme per Mancini. Barella titolare a centrocampo

Questa sera andrà in scena Italia-Inghilterra finale di Euro 2020. Il CT Mancini si affiderà ancora una volta a Barella a centrocampo.

LA PROBABILE – Italia-Inghilterra si avvicina. La finale di Euro 2020, è in programma questa sera alle 21. Il CT Mancini dovrebbe confermare in blocco l’11 sceso in campo dal 1′ contro la Spagna in semifinale. A guidare il centrocampo, quindi, ci saranno Barella, Jorginho e Verratti. Confermato il tridente d’attacco composto da Chiesa, Immobile ed Insigne. Donnarumma tra i pali, con Di Lorenzo a destra ed Emerson Palmieri a sinistra. Al centro della difesa confermata la coppia Bonucci-Chiellini, con Bastoni pronto a subentrare dalla panchina in caso di necessità.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.