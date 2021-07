Italia-Inghilterra, solo conferme per Barella. Mancini rivoluziona l’attacco?

Domenica sera andrà in scena Italia-Inghilterra finale di Euro 2020. Il CT Mancini si affiderà ancora una volta a Barella a centrocampo. Possibile rivoluzione in attacco?

LA PROBABILE – Italia-Inghilterra si avvicina. La finale di Euro 2020, è in programma domenica sera alle 21. Il CT Mancini dovrebbe confermare molti degli uomini che hanno battuto la Spagna in semifinale. Barella, Jorginho e Verratti guideranno ancora il centrocampo. Confermati Donnarumma tra i pali, con Di Lorenzo a destra ed Emerson Palmieri a sinistra. Possibile piccola rivoluzione nel reparto offensivo: Berardi scalpita per un posto da titolare e Belotti insidia il posto di Immobile, apparso poco brillante in semifinale, per guidare l’attacco degli Azzurri. È probabile però che Mancini decida di affidarsi agli 11 che lo hanno portato a Wembley.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.