Italia-Inghilterra, Retegui titolare con 2/3 dell’Inter! Le formazioni

Italia-Inghilterra prenderà il via alle 20.45 e sono appena uscite le formazioni: c’è Retegui dal 1′, all’esordio in Nazionale. Per quanto riguarda l’Inter titolari due convocati su tre, con Darmian in panchina. Si gioca a Napoli per la prima giornata del Gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024.

ITALIA-INGHILTERRA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini.

In panchina: Falcone, Meret, Darmian, Gnonto, Scamacca, Pessina, Emerson Palmieri, Scalvini, Cristante, Politano, Tonali, Romagnoli.

Commissario tecnico: Roberto Mancini

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish.

In panchina: Ramsdale, Forster, Trippier, Henderson, Dier, Chilwell, James, Guéhi, Gallagher, Foden, Maddison, Toney.

Commissario tecnico: Gareth Southgate