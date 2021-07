Italia-Inghilterra, primo tempo da dimenticare: sotto 0-1 dopo 2′, Shaw ringrazia

Italia-Inghilterra inizia male e difficilmente può finire peggio, visto lo 0-1 regalato a Shaw alla primissima occasione utile. La finale di Euro 2020 a Wembley al momento premia quelli che sono i reali padroni di casa

PRIMO TEMPO – Doccia gelatissima a Londra per l’Italia, che subisce gol dopo nemmeno 2′ dal fischio d’inizio. La rete porta la firma di Luke Shaw, bravo a sbucare praticamente nell’area piccola dalla sinistra e bucare Gianluigi Donnarumma sul suo palo sfruttando la pessima copertura di Giovanni Di Lorenzo su di lui. Inizio shock per gli azzurri, che faticano a riprendersi. Molto meglio l’Inghilterra nella prima frazione di tempo, poi la partita si riequilibra ma senza cambiare risultato. Lato Inter, finora per nulla brillante la prestazione di Nicolò Barella da mezzala destra. Dopo i primi 45′, più 4′ di recupero, Italia-Inghilterra è sul risultato di 0-1. La finale di Euro 2020 è in salita per l’Italia. Serve un secondo tempo di tutt’altro spessore per rimediare allo svantaggio.