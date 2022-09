Italia-Inghilterra, Mancini verso il 3-5-2: tanta Inter in campo! Bagarre − Sky

Tra poche ore scenderà in campo l’Italia di Roberto Mancini per la quinta sfida di Nations League. Il CT opterà per la difesa a tre. Due dell’Inter in ballottaggio. Le ultime su Italia-Inghilterra

LE ULTIME − Roberto Mancini pronto a sperimentare la difesa a tre in vista di Italia-Inghilterra. Bagarre in formato Inter per quanto riguarda il ruolo di braccetto sinistro. Uno tra Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni giocherà al fianco di Leonardo Bonucci e Rafael Toloi. Secondo l’inviata Sky Giorgia Cenni, al momento favorito l’ex Lazio. A centrocampo, certa la presenza di Nicolò Barella con Jorginho in regia e Cristante da mezzala mancina. Sugli esterni dentro anche Federico Dimarco con Giovanni Di Lorenzo rispettivamente a sinistra e a destra. In avanti, complice l’assenza per infortunio di Ciro Immobile, pronto il tandem Scamacca-Raspadori.