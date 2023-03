Italia-Inghilterra, Mancini non rinuncia ad Acerbi! La probabile – CdS

Italia-Inghiterra andrà in scena domani alle 20:45. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il CT Mancini dovrebbe affidarsi ad Acerbi al centro della difesa. La probabile formazione

SCELTE – Italia ed Inghilterra si sfideranno domani sera alle 20:45. Per il rematch della finale di Euro 2020 il CT Mancini, secondo il Corriere dello Sport, punterà sull’ossatura della squadra campione d’Europa pur inserendo qualche novità. In difesa, di fronte a Donnarumma, spazio ad Acerbi e Toloi in mezzo con Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo Verratti e due fra Tonali, Barella, Cristante e Jorginho. In attacco pronti, sugli esterni, Berardi e Politano con Scamacca e Retegui in ballottaggio per un posto al centro dell’attacco.

Fonte: Corriere dello Sport – F.P