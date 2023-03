Italia-Inghilterra, Mancini con i 3 dell’Inter titolari! La probabile – CdS

Italia-Inghilterra è in programma giovedì alle 20:45. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il CT azzurro Mancini dovrebbe affidarsi ai tre calciatori dell’Inter dal 1′

PROBABILE – Italia-Inghilterra andrà in scena giovedì. Nella cornice dello stadio “Maradona” di Napoli, gli azzurri cercano punti importanti verso la qualificazione ad Euro 2024. Secondo il Corriere dello Sport il CT Mancini ha in mente due possibili moduli: il classico 4-3-3 o il 3-5-2. Nel caso di modulo con la difesa a 4, di fronte a Donnarumma saranno impiegati Di Lorenzo, Acerbi, Romagnoli e Spinazzola in linea con Barella, Cristante e Tonali (o Verratti) in mezzo. Berardi, Retegui e Lorenzo Pellegrini in attacco. In caso di 3-5-2, Di Lorenzo andrebbe a fare il terzo centrale, con Darmian impiegato a destra e Spinazzola a sinistra.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania