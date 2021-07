Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020: tutti i modi per seguirla, non solo in TV

Questa sera l’Italia si ferma con gli azzurri di Mancini impegnati nella finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra (vedi articolo). Un intero paese si sintonizzerà sui vari dispositivi (smartphone, televisioni e radio) per seguire in diretta il match dell’Italia. Di seguito le informazioni per seguire Italia-Inghilterra questa sera.

IN TV – L’atto conclusivo che vede gli azzurri impegnati sarà trasmessa come al solito sui canali Sky e Rai. La prima emittente ha avuto tutte le partite dell’Europeo in esclusiva con alcuni match trasmessi anche dalla Rai in chiaro. Questa sera alle ore 21:00 gli abbonati a Sky potranno seguire la partita su tre canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (203) e Sky Sport (251). Telecronaca affidata Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi, veterani della Nazionale azzurra sin dai mondiali 2006. Su Rai 1 invece non ci saranno Alberto Rimedio (telecronaca) e Antonio Di Gennaro (commento tecnico) per la positività al Covid-19 riscontrata in Rimedio. I due saranno sostituiti da Stefano Bizzotto e Katia Serra, che diventa così la prima donna a commentare gli azzurri in una finale internazionale.

IN STREAMING – Oltre ai canali tv ovviamente la finale di Euro 2020 sarà trasmessa anche sulle varie piattaforme streaming sia di Sky sia della Rai. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la gara di Wembley attraverso l’applicazione di Sky Go ma anche tramite la piattaforma Now. La Rai, invece, consentirà la diretta streaming accedendo a Rai Play, il sito ufficiale della Rai per le dirette streaming.

Italia-Inghilterra, non solo in TV o su PC: la radiocronaca

IN RADIO – Per i più nostalgici o per chi non riuscirà a vedere la partita, o più stranamente, per chi non si sente di reggere le emozioni delle immagini del match, c’è anche la diretta radio. Come tutte le partite della Nazionale Italiana di Roberto Mancini la radiocronaca sarà disponibile su Rai Radio 1, il primo canale radio della Rai (disponibile sia sulle frequenze FM sia in streaming su Internet). La radiocronaca di Italia-Inghilterra è affidata a Francesco Repice che ha commentato fin qui le partite della Nazionale azzurra. Gli azzurri di Mancini sono all’ultimo atto di Euro 2020, come finirà a Londra?