Italia-Inghilterra, Dimarco top. Barella e Acerbi gap minimo: le pagelle − TS

Vittoria dell’Italia ieri sera contro l’Inghilterra per 1-0 grazie alla rete di Raspadori. L’Inter è stata rappresentata con tre giocatori: Dimarco, Barella e Acerbi. L’esterno il migliore. Le pagelle di Italia-Inghilterra

VOTI ITALIA-INGHILTERRA − Successo di misura ma molto utile per l’Italia di Roberto Mancini che potrà giocarsi ancora l’accesso alle final four di Nations League a Budapest contro l’Ungheria. Nella rivisitazione della finalissima di Euro2020 con l’Inghilterra, i ragazzi di Mancini ha disputato un’ottima prova. In campo anche tre dell’Inter, il quarto Alessandro Bastoni in panchina per tutti e 96 i minuti. Il migliore è stato Federico Dimarco a cui Tuttosport ha assegnato un bel 7 in pagella. Diversa invece la votazione per Francesco Acerbi, considerando anche le pagelle del Corriere dello Sport (vedi articolo). Al difensore dell’Inter solo un 6 poiché in difficoltà a spazi più larghi. Mezzo punto in meno, infine, per Nicolò Barella: 5,5.

Fonte: Tuttosport − Stefano Salandin