Italia-Inghilterra, Dimarco e Acerbi super! Barella normale: le pagelle − CdS

L’Italia ha vinto contro l’Inghilterra in Nations League per 1-0 grazie alla rete di Raspadori. Gli azzurri adesso si giocheranno l’accesso alle final four in Ungheria. In campo a San Siro tre giocatori dell’Inter: Dimarco, Acerbi e Barella. Le pagelle di Italia-Inghilterra

SUPER − Ottima Italia ieri sera a San Siro contro l’Inghilterra. I ragazzi di Mancini ha vinto 1-0 grazie alla rete di Raspadori. Voti piuttosto quelli del Corriere dello Sport per la Nazionale. Tra i giocatori dell’Inter, molto bene sia Francesco Acerbi che Federico Dimarco. Il primo ha praticamente annullato Foden prendendosi un grande 7,5. Il ‘Leone’ nerazzurro se è in giornata si dimostra un difensore di livello assoluto. Benissimo anche Dimarco. Una scheggia impazzita sull’out mancino. Un 8,5 per l’esterno dell’Inter, autore di una serie di cross eccellenti. Per lui anche un palo nella ripresa.

SUFFICIENTE − Impegno e sacrificio per Nicolò Barella. Per lui una sufficienza, 6. Il centrocampista sardo non riesce ad essere lucido nei passaggi ma non si disdegna mai nel rincorrere l’avversario. Nemmeno un minuto invece per l’altro giocatore dell’Inter, Alessandro Bastoni.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabrizio Patania