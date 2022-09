Italia-Inghilterra, i convocati di Mancini: la scelta sui quattro dell’Inter!

Questa sera ci sarà Italia-Inghilterra, match valido per la quinta giornata di Nations League. Mancini ha convocato 23 giocatori per la gara di San Siro. Il CT ha deciso sui quattro giocatori dell’Inter

CONVOCAZIONI − Questa sera alle 20.45 ci sarà Italia-Inghilterra a San Siro. Gli azzurri chiamati ad una grande gara per continuare il cammino verso le final four di Nations League. Il CT Roberto Mancini ha convocato 23 giocatori. Presenti anche i quattro giocatori dell’Inter: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Federico Dimarco e Nicolò Barella. Fuori Ciro Immobile per infortunio (vedi articolo), più il milanista Sandro Tonali, Federico Gatti, Provedel, Cancellieri e Mazzocchi.

ITALIA-INGHILTERRA, I CONVOCATI DEL CT MANCINI (L’INTER C’È)

Portieri: 1 Gianluigi Donnarumma, 12 Alex Meret, 21 Guglielmo Vicario.

Difensori: 2 Giovanni Di Lorenzo, 3 Federico DIMARCO, 4 Rafael Toloi, 5 Luiz Felipe, 13 Emerson, 15 Francesco ACERBI, 19 Leonardo Bonucci, 23 Alessandro BASTONI.

Centrocampisti: 6 Tommaso Pobega, 7 Davide Frattesi, 8 Jorginho, 16 Bryan Cristante, 17 Vincenzo Grifo, 18 Nicolò BARELLA, 22 Salvatore Esposito. Attaccanti: 9 Gianluca Scamacca, 10 Giacomo Raspadori, 11 Wilfried Gnonto, 14 Alessio Zerbin, 20 Manolo Gabbiadini.