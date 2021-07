Italia-Inghilterra 1-1: Bonucci porta la finale di Euro 2020 ai supplementari!

Italia-Inghilterra a Wembley sta offrendo lo spettacolo atteso. Al vantaggio inglese risponde Bonucci, che permette agli azzurri di tornare in partita. Mezz’ora di supplementari in arrivo per la finale di Euro 2020

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-1 del primo tempo in favore dell’Inghilterra (vedi articolo), l’Italia riesce a riportarsi sul pareggio. Merito del gol di Leonardo Bonucci al 67′. La prova degli azzurri del CT Roberto Mancini migliora dopo i cambi e soprattutto dopo il gol. In casa Inter, da segnalare l’uscita dal campo di Nicolò Barella (vedi articolo). La finale di Euro 2020 non è ancora finita: 1-1 dopo i tempi regolamentari, tra poco in campo per i supplementari.