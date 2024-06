Italia imbarazzante: perde con la Spagna su autogol, non la vede mai

Imbarazzante prestazione dell’Italia, battuta 1-0 dalla Spagna. Dopo il primo tempo, finito senza gol nonostante una grossa sofferenza, sblocca la partita un autogol di Calafiori. Donnarumma unico a salvarsi, lunedì alle 21 ci si giocherà il passaggio del turno con la Croazia.



SPAGNA-ITALIA, SECONDO TEMPO – Luciano Spalletti mette in campo all’intervallo Bryan Cristante e tempo neanche venti secondi si fa ammonire, per un fallo su Rodri. Al 52′ altra occasione sprecata da Pedri, che su cross da sinistra arriva a rimorchio e manda a lato. Il gol è nell’aria e arriva in maniera casuale al 55′, sempre da sinistra mette in mezzo lo scatenato Nico Williams con Gianluigi Donnarumma che respinge addosso a Riccardo Calafiori sfortunato nel fare autogol senza poter evitare la deviazione. Poco dopo (60′) sfiora l’eurogol Lamine Yamal con un gran sinistro di poco a lato del palo alla destra di Donnarumma. Al 70′ ennesima grande giocata di Nico Williams e botta potentissima sulla traversa a Donnarumma battuto. L’Italia non tira mai in porta, per vedere una parata di Unai Simon bisogna attendere l’86’ e una deviazione sul primo palo di Mikel Oyarzabal da angolo. Nel recupero Donnarumma, unico a salvarsi, nega due volte il 2-0 ad Ayoze Pérez. La Spagna gestisce il finale ed è già agli ottavi degli Europei. Per l’Inter novanta minuti Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, sostituito all’intervallo Davide Frattesi. Non utilizzato Matteo Darmian, forse sarebbe servito con Giovanni Di Lorenzo peggiore in campo per distacco.

Spagna-Italia 1-0



Gol: 55′ aut. Calafiori.

Classifica Gruppo B: Spagna 6, Italia 3, Albania 1, Croazia 1.