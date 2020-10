Italia, i convocati di Mancini per le tre...

Italia, i convocati di Mancini per le tre sfide di ottobre: presenti 3 dell’Inter

Condividi questo articolo

Roberto Mancini Italia

L’Italia affronterà la Moldova, Polonia e Paesi Bassi in otto gironi. Il Commissario Tecnico Azzurro, Roberto Mancini, ha convocato 34 giocatori: presenti 3 calciatori dell’Inter. Di seguito l’elenco completo

CONVOCATI – L’Italia di Roberto Mancini riprende il suo cammino il 7 ottobre all’Artemio Franchi di Firenze affrontando la Moldova in amichevole. In seguito sfiderà la Polonia e i Paesi Bassi rispettivamente l’11 e 14 ottobre a Danzica e Bergamo, sfide valide per la UEFA Nations League. Mancini ha convocato 34 giocatori: presenti gli interisti Nicolò Barella, Danilo D’Ambrosio e Stefano Sensi.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

Fonte: figc.it