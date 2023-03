Italia, gol al debutto per Retegui! Ma non basta. Dell’Inter uno in campo 90′

Termina sul risultato di 1-2 la sfida tra Italia e Inghilterra giocata a Napoli, allo stadio “Diego Armando Maradona” e valida per la prima sfida delle qualificazioni a Euro 2024. Gol al debutto per Mateo Retegui, ma non basta per evitare la sconfitta. Piccolo spavento per Nicolò Barella. In campo anche Francesco Acerbi.

PRIMA SCONFITTA – Termina con una sconfitta la prima partita valida per le qualificazioni agli europei del 2024, l’Italia comincia male il percorso e lo fa perdendo 1-2 contro l’Inghilterra allo stadio “Diego Armando Maradona”. Sblocca la partita Rice dagli sviluppi di un calcio d’angolo, il centrocampista inglese approfitta della confusione in area e calcia in porta trovando il vantaggio. Praticamente allo scadere del primo tempo Harry Kane segna il raddoppio su calcio di rigore. Al 56′ l’Italia accorcia le distanze con il primo gol di Mateo Retegui su assist di Lorenzo Pellegrini. Prima del gol, un brutto fallo di Maguire poi giustamente ammonito per un pestone sul piede di Nicolò Barella che resta a terra dolorante. Il centrocampista dell’Inter si rialza zoppicando, ma al 62′ viene sostituito. Al 79′ ennesimo fallo di Shaw (già ammonito), seconda sanzione che arriva in ma in netto ritardo, e dunque rosso. L’arbitro ha impiegato più di un minuto per prendere questo provvedimento. Francesco Acerbi resta in campo per 90′, nei minuti finali fa anche l’attaccante aggiunto visto il risultato di svantaggio, ma non basta per evitare la sconfitta. L’Italia non perdeva una partita di qualificazioni agli Europei in casa da ben 24 anni, l’ultima volta contro la Danimarca, sempre a Napoli.