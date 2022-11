Italia, i giocatori dell’Inter che potrebbero trovare spazio contro l’Austria – Sky

L’Italia torna in campo domenica, per la seconda amichevole in programma contro l’Austria. Tra i probabili undici scelti da Mancini ci sono due giocatori dell’Inter, che nella prima partita non hanno trovato spazio. Questi gli aggiornamenti lanciati da Nosotti, inviato di Sky Sport 24.

PROBABILI SCELTE – Dopo la vittoria nell’amichevole contro l’Albania, l’Italia domenica tornerà in campo. Questa volta gli azzurri affronteranno, sempre in trasferta, l’Austria. Per il secondo incontro della Nazionale Italiana, Roberto Mancini ha lavorato sia sulla difesa a quattro che sulla difesa a tre. Secondo quanto riportato da Marco Nosotti, nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, l’intenzione del CT è quella di far partire dal primo minuto alcuni giocatori che in Albania-Italia hanno trovato poco spazio. Contro gli austriaci, quindi, sarebbero pronti Nicolò Barella (vedi articolo) e Francesco Acerbi. I due giocatori dell’Inter rimasti in panchina nel primo impegno degli azzurri. Lo stesso discorso vale per Federico Gatti e Matteo Pessina. Tornerebbe in campo anche Andrea Pinamonti, nerazzurro in prestito al Sassuolo, subentrato nel secondo tempo all’Air Albania Stadium. Queste alcune delle probabili scelte dell’allenatore dell’Italia per la seconda amichevole in programma in Austria.