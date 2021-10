Italia già ospite dell’Inter: raduno completo, da oggi gli allenamenti

L’Italia sarà ospite dell’Inter in questi primi giorni di sosta per le nazionali. Azzurri ad Appiano Gentile in vista della semifinale di UEFA Nations League contro la Spagna, con due nerazzurri convocati.

PRESTITO – L’Inter ha concesso all’Italia di usare il Suning Training Centre di Appiano Gentile. Stanotte gli Azzurri si sono già radunati, oggi alle 17.30 il primo allenamento agli ordini di Roberto Mancini. Mercoledì al Meazza (ore 20.45) la semifinale di UEFA Nations League contro la Spagna, prima di due partite in settimana. L’esito di questo match definirà se l’Italia tornerà ad Appiano Gentile per il weekend (in caso di vittoria) o andrà a Torino (in caso di sconfitta), per le finali di domenica (alle 15 il terzo posto all’Allianz Stadium, alle 20.45 il primo a San Siro). Ecco la lista aggiornata dei convocati, che vedrà la sostituzione di Matteo Pessina: sono in due dell’Inter in gruppo.

ITALIA – I CONVOCATI DI MANCINI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan) *, Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta) **, Marco Verratti (Paris Saint-Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus) *, Giacomo Raspadori (Sassuolo).

* trasmessa alla UEFA la richiesta di convocazione

** da sostituire per infortunio