Italia-Germania, Spalletti punta su 2 dell’Inter! Probabile formazione

Italia-Germania sarà il match d’andata dei quarti di finale di Nations League: di seguito la probabile formazione di Luciano Spalletti.

LA SFIDA – Italia-Germania si disputerà domani 20 marzo alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. La compagine azzurra vuole confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite, con la graduale affermazione di un sistema in grado di conciliare interessanti geometrie di gioco con una solidità difensiva raramente vista nei precedenti impegni. La squadra italiana si troverà di fronte un’avversaria di livello primario, intenzionata a dimostrare di essere ancora superiore non solo in termini di individualità ma anche di collettivo.

Italia-Germania, la probabile formazione di Spalletti:

LE SCELTE – In Italia-Germania Luciano Spalletti potrebbe fare affidamento dall’inizio su due calciatori dell’Inter, ossia Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. A completare il reparto difensivo dovrebbero esserci Giovanni Di Lorenzo e Riccardo Calafiori. A centrocampo, invece, Nicolò Rovella dovrebbe affiancare il sardo e Sandro Tonali, con Davide Frattesi chiamato a partire dalla panchina. Sulle fasce, favoriti Matteo Politano e Destiny Udogie. In attacco, spazio a Moise Kean e Giacomo Raspadori, con Mateo Retegui tornato a Bergamo per provare a recuperare da un problema fisico.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti.