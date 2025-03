Italia-Germania, Spalletti ne sceglie 2 dell’Inter. La probabile formazione

Questa sera l’Italia scenderà in campo per l’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League contro la Germania. Luciano Spalletti ne sceglie due dell’Inter, la probabile formazione.

SCELTE – Manca ormai pochissimo all’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League. L’Italia giocherà contro la Germania questa sera a San Siro e prepara l’incontro già da lunedì. L’Inter ha accolto la nazionale di Luciano Spalletti ad Appiano Gentile, dove il BPER Training Center è diventato il terreno d’allenamento dei convocati. Lo sarà ancora fino a sabato, giorno della vigilia della gara di ritorno e della successiva partenza verso la Germania. Intanto Spalletti sta valutando la probabile formazione da mettere per la partita di questa sera. Tra gli undici che partiranno dal primo minuto figurano insolitamente solo due giocatori dell’Inter. Uno è Alessandro Bastoni, che giocherà al centro della difesa con Riccardo Calafiori a sinistra. Il Ct continua perciò a vedere il calciatore dell’Inter come futuro centrale del reparto azzurro. L’altro “interista” sarà Nicolò Barella, che guiderà un centrocampo piuttosto giovane con Nicolò Rovella in cabina di regia. Dalla panchina inizierà Davide Frattesi, uomo in più della rosa del tecnico di Certaldo. Di seguito le scelte di Spalletti per Italia-Germania.

Italia-Germania, la probabile formazione di Spalletti

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean.