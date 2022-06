Italia-Germania, Mancini rivoluziona l’11: la scelta sui tre dell’Inter − Sky

Italia-Germania sarà il match inaugurale del girone A3 di Nations League. Dopo la batosta contro l’Argentina a Wembley, Mancini è pronto a rivoluzionare l’11 di partenza. Dell’Inter uno solo in campo

LE ULTIME − E’ Italia-Germania il primo match degli azzurri nella nuova edizione di Nations League. Dopo lo 0-3 di Wembley nella finalissima contro l’Argentina, gli azzurri sono chiamati al riscatto. Quella contro i tedeschi sarà la partita zero, al Dall’Ara avrà inizio un nuovo ciclo che dovrà porre il punto alla clamorosa esclusione dal Mondiale. Per il CT Mancini serve lavorare e ripartire da una squadra giovane e forte (vedi articolo). Sarà un undici, da questo punto di vista, molto rivoluzionario. Dei tre dell’Inter ci sarà soltanto Alessandro Bastoni con Nicolò Barella e Federico Dimarco pronti a sedersi in panchina. Il centrale nerazzurro sarà affiancato da Acerbi. Tra i giocatori seguiti dall’Inter titolari sia Frattesi che Scamacca.