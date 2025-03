Italia-Germania con 2 dell’Inter: la probabile formazione di Spalletti

Italia-Germania, oggi la sfida dell’andata dei quarti di finale di Nations League. Due dell’Inter per Luciano Spalletti, con un terzo in panchina. La probabile formazione.

INTER IN CAMPO – Cresce l’attesa per la grande sfida di Milano tra Italia e Germania, andata dei quarti di finale di Nations League. Gli azzurri di Luciano Spalletti, che ieri ha tenuto la conferenza stampa di vigilia, andrà avanti con il 3-5-2. L’obiettivo è dare continuità al rendimento post disastro Europeo. Domenica è in programma la sfida di ritorno a Dortmund. Al Meazza, il CT della Nazionale dovrebbe puntare su due giocatori dell’Inter, ossia Alessandro Bastoni in difesa e Nicolò Barella in mezzo al campo. Il terzo, Davide Frattesi, partirà dalla panchina. Così come dalla panchina partirà l’altro nerazzurro presente in questa sfida, ovvero Yann Aurel Bisseck. Le ultime per quanto riguarda la formazione degli azzurri.

La probabile formazione per Italia-Germania: dubbio sciolto

PROBABILE – L’unico dubbio della vigilia per Spalletti, dopo aver sciolto quello in avanti (Retegui out, quindi Kean sicuro titolare), era in regia: Nicolò Rovella o Samuele Ricci. Secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe essere il laziale a giocare dall’inizio. A detta dello stesso Spalletti, Rovella è più mediano, mentre il centrocampista del Torino agisce più da mezzala. Per il resto tutto confermato: Calafiori vincerà il ballottaggio con Buongiorno, mentre a destra ci sarà Politano tutta fascia. La probabile formazione di Spalletti per Italia-Germania.

(3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori