Italia-Germania, formazioni ufficiali! La scelta sui giocatori dell’Inter

Manca poco al fischio d’inizio di Italia-Germania, sfida valida per i quarti di finale di Nations League. Nella suggestiva cornice di San Siro, Luciano Spalletti ha sciolto le riserve e ufficializzato la formazione azzurra, puntando su un assetto solido e ben equilibrato. Tra i protagonisti più attesi ci sono i due giocatori dell’Inter su tre convocati (quattro contando Yann Bisseck dall’altra parte).

INTER PRESENTE – L’Italia questa sera sfiderà la Germania in casa, a San Siro. Lo stadio degli interisti, infatti due su tre convocati saranno tutti presenti, oltre Yann Bisseck in panchina per i tedeschi. Si tratta di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, schierati titolari rispettivamente al centro della difesa e come mezzala nel 3-5-2 scelto dal commissario tecnico. Il classe ‘99 è chiamato a guidare il reparto arretrato con la sua consueta eleganza nell’impostazione e la solidità nei duelli individuali. In mezzo al campo, Spalletti si affida alla qualità e all’energia inesauribile di Nicolò Barella. Accanto a lui agiranno Rovella e Tonali, con il primo incaricato di gestire la regia e il secondo pronto a dare sostanza e copertura.

ALTRI NERAZZURRI – Il terzo nerazzurro convocato, Davide Frattesi, dovrà invece aspettare il suo momento in panchina. Il centrocampista ex Sassuolo è un’arma preziosa a gara in corso, grazie ai suoi inserimenti e alla capacità di portare freschezza nella seconda metà della partita. Chissà che Spalletti non decida di affidarsi a lui nella ripresa, per dare maggiore dinamismo e imprevedibilità alla manovra azzurra. Tra i tedeschi, invece, panchina per Yann Bisseck, alla prima convocazione in prima squadra.

Italia-Germania, le formazioni ufficiali: Inter presente!

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori.

In panchina: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Buongiorno, Ricci, Maldini, Lucca, Frattesi, Ruggeri, Zaccagni, Casadei.

Allenatore: Luciano Spalletti

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Gross, Goretzka; Sané, Musiala, Amiri, Burkardt.

In panchina: Nubel, Ortega, Koch, Kleidienst, Undav, Leweling, Schlotterbeck, Stiller, Bisseck, Mittelstadt, Adeyemi, Andrich.

Allenatore: