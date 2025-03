Italia-Germania, due dell’Inter dal 1′ provati! Novità a destra – Sky

Giovedì Italia-Germania, andata dei quarti di finale di Nations League. Due giocatori dell’Inter provati dal primo minuto da Luciano Spalletti. La nazionale si sta preparando ad Appiano Gentile.

PREPARAZIONE – Cresce l’attesa per Italia-Germania, andata dei quarti di finale di Nations League. La nazionale azzurra di Luciano Spalletti, riunitasi ad Appiano Gentile, quartier generale della capolista del campionato italiano (l’Inter), si sta preparando per la grande sfida di San Siro. Come riferisce Marco Nosotti, in vista del match del Meazza – già 50 mila tagliandi venduti – nell’antivigilia della partita sono stati provati due giocatori dell’Inter dal primo minuto. Si tratta di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Il primo dovrebbe giocare nel suo canonico ruolo da braccetto mancino, mentre la mezzala sarda come interno di centrocampo. Aperta la bagarre in avanti con il ballottaggio tra Mateo Retegui e Moise Kean. La vera novità potrebbe essere sull’out di destra.

La probabile formazione di Italia-Germania: novità Politano tutta fascia

ULTIME – In vista di Italia-Germania, infatti, nella giornata di oggi, Spalletti ha provato l’ex nerazzurro, oggi al Napoli, Matteo Politano come esterno tutta fascia per sopperire alla mancanza di Andrea Cambiaso infortunato. A sinistra, il sostituto di Federico Dimarco sarà Destiny Udogie. Poi a centrocampo, insieme a Barella, provati Tonali con Rovella. Mentre dietro con Bastoni, Buongiorno centrale e Di Lorenzo braccetto di destra. In avanti, Raspadori sulla trequarti. La probabile formazione:

(3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui/Kean.