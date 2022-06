Italia-Germania, Bastoni dal 1′. Formazioni ufficiali: due dell’Inter in panchina

Italia-Germania andrà in scena questa sera alle 20:45 a Bologna, per la prima giornata Gruppo 3 Lega A di Nations League. Roberto Mancini ha già annunciato la formazione ufficiale (vedi QUI). Confermati anche due dell’Inter in panchina.

NATIONS LEAGUE – L’Italia debutta in Nations League contro la Germania, per la prima gara valida del Gruppo 3 Lega A, dopo la batosta in “finalissima” contro l’Argentina. Roberto Mancini conferma l’undici annunciato, compreso Alessandro Bastoni. Lancia qualche giovane titolare, come il debuttante Davide Frattesi. In panchina, invece, vanno altri due dell’Inter: Nicolò Barella e Federico Dimarco.

ITALIA-GERMANIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini.

A disposizione: Cragno (P), Meret (P), Calabria, Pobega, Luis Felipe, Ricci, Gnonto, Dimarco, Barella, Mancini, Cancellieri, Raspadori.

Commissario Tecnico: Roberto Mancini

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Rudiger, Sule, Henrichs; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Werner

A disposizione: Trapp (P), Baumann (P), Raum, Tah, Havertz, Nmecha, Musiala, Klostermann, Hofmann, Brandt, Gundogan, Schlotterbeck.

Commisario Tecnico: Hans-Dieter Flick