Italia, Gattuso si presenta: «Parlato con 35 giocatori, Acerbi non è tra questi»

Gattuso si presenta come nuovo Commissario Tecnico dell’Italia, in conferenza stampa parla dei prossimi obiettivi della Nazionale, della qualificazione al Mondiale, delle sue idee di gioco e anche di Francesco Acerbi e dei giocatori che avrebbe intenzione di convocare.

NUOVO COMMISSARIO TECNICO – Gennaro Gattuso si presenta in conferenza stampa con grande orgoglio ed emozione: «È un sogno che si avvera per me, spero di essere all’altezza. So che il compito non è facile, ma di facile nella vita non c’è nulla. Sia io che il mio staff sappiamo che c’è tanto da lavorare, però c’è la consapevolezza di riuscire a fare un grandissimo lavoro. C’è poco da dire, ma da lavorare. Parlare con i giocatori ed entrare nella loro testa. Riuscire a trasmettere cose positive perché sento dire da tanti anni che non c’è talento, io penso che invece ci siano. Vanno messi solo nella condizione di potersi esprimere al meglio. L’obiettivo è quello di riportare l’Italia ai Mondiali! Per il nostro calcio è fondamentale».

QUESTIONE DI MOTIVAZIONI – Gattuso ha bene in mente in lavoro che lo aspetta e denuncia un problema ormai noto da tempo in Serie A: «L’unico dato che dobbiamo tenere in mente sono il 68% dei giocatori stranieri nel nostro campionato, questo è un dato che ci deve far riflettere. A livello giovanile facciamo un grandissimo lavoro, però dopo l’Under-19 i giocatori si perdono. Altrove i 2005 e i 2007 giocano! Stare fuori due volte dal Mondiale non è semplice. In questo momento dobbiamo ritrovare entusiasmo. La paura non deve esistere. Una risposta alla polemica di La Russa? Per me nel 2005 ho vissuto un incubo: 3-0 e 3-3. Ho passato 5-6 mesi a livello mentale molto male, volevo lasciare il Milan e le prestazioni erano al di sotto che ho fatto negli anni precedenti. Non è stato facile. Ma non voglio fare polemica con La Russa, spero di raggiungere l’obiettivo».

Dialogo telefonico e il “caso” Acerbi: spiega Gattuso

ACERBI E ALTRI “CASI” – Gattuso svela di aver già parlato con diversi giocatori italiani, anche se Francesco Acerbi non è tra questi: «Giocatori che rinunciano alla Nazionale? Bisogna capire cosa c’è dietro a questa scelta. Non penso che ci sia qualcuno che rinunci davvero alla Nazionale. Chi sarà convocato in Nazionale verrà a Coverciano e dopo se non riusciamo a far guarire i giocatori, tornano nei propri club. Ma la cosa più importante è riuscire a stare più giorni possibili insieme, anche se qualcuno ha qualche problemino. Quando un giocatore gioca 50-60 partite l’anno bisogna andare oltre e superare il problema. Io ho chiamato 35 giocatori, ho parlato con tutti loro. Ci sono tanti giocatori che sono rimasti fuori e che hanno caratteristiche che possono darci una mano. Ma bisogna far parlare il rettangolo verde. Se ho parlato con Acerbi? No. Lui sta dando tanto al calcio. Si è parlato tanto di lui, ma non è un problema che mi ha toccato. In questo momento da parte mia le scelte sono diverse, nulla contro di lui. Sta ancora dimostrando un valore incredibile».