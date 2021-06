Italia-Galles, Mancini ruota gli uomini: chance per Bastoni? La probabile

Italia-Galles è in programma domani alle 18:00. Si tratta della terza partita in questo Euro 2020 per gli azzurri guidati da Mancini, che hanno già ottenuto la qualificazione alla prossima fase. Il CT potrebbe rivoluzionare l’11: chance per Bastoni?

LA PROBABILE – Italia-Galles è in programma domani sera alle 18:.00. Gli azzurri, la cui qualificazione è già arrivata, vogliono vincere per chiudere il girone al primo posto. Il CT potrebbe decidere di ruotare degli uomini, per dare spazio a chi non è ancora sceso in campo nel corso di questo Euro 2020. Possibile chance, quindi, per Alessandro Bastoni: il difensore dell’Inter, infatti, potrebbe trovare spazio ma non dall’inizio. Il favorito per una maglia da titolare, infatti, è Francesco Acerbi. Possibile riposo per l’altro nerazzurro: Barella, infatti, ha giocato 177′ nelle due sfide. Il suo posto potrebbe essere preso da uno tra Pessina e Cristante. Spazio in vista dal 1′ anche per Belotti, che dovrebbe guidare l’attacco azzurro. Di seguito le possibili scelte del CT.

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Pessina, Jorginho, Locatelli, Chiesa, Belotti, Insigne