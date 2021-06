Italia-Galles, Mancini farà turn-over: riposo per Barella e chance Bastoni?

Il Girone A di Euro 2020 terminerà con Italia-Galles di domenica alle 18. Gli azzurri sono già agli ottavi e Roberto Mancini potrebbe fare del turn-over. Possibile riposo per Nicolò Barella, una chance per Alessandro Bastoni?

Dopo le due brillanti vittorie contro Turchia e Svizzera, l’Italia di Roberto Mancini è già agli ottavi di Euro 2020. Il girone si chiuderà domenica alle 18 e contro il Galles basterà un pareggio per chiudere il girone al primo posto. Roberto Mancini potrebbe quindi permettersi un po’ di turn-over per dare riposo all’undici titolare che ha dominato le prime due partite. Potrebbe quindi esserci un po’ di riposo per Nicolò Barella, stakanovista delle prime due partite e ormai titolare indiscusso del gruppo azzurro. Possibile anche, complice l’infortunio di Giorgio Chiellini, una chance per Alessandro Bastoni, se non dall’inizio almeno a gara in corso.